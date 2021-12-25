Прокуратура проверит все ТЦ Томска после пожаров в гипермаркетах "Лента"

В Томске прокуратура проверит обеспечение пожарной безопасности после очередного пожара в гипермаркете "Лента" в здании на улице Пушкина, а также организует проверку во всех торговых центрах региона, сообщается на сайте томской прокуратуры.

"Прокуратура Октябрьского района города Томска приступила к проведению проверки, в ходе которой будет дана оценка достаточности мер, принятых руководством торговой организации, по обеспечению пожарной безопасности здания. На контроль прокуратуры поставлено проведение процессуальной проверки по факту возгорания", — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что областная прокуратура вместе с МЧС организовала проведение проверок соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе при реализации пиротехнических изделий во всех торговых центрах региона. По результатам проверок, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры.