Прокуратура проверит все ТЦ Томска после пожаров в гипермаркетах "Лента"
Совместно со специалистами МЧС организована серьёзная ревизия по всему региону.
Пожар в отделе фейерверков в гипермаркете "Лента" в Томске. Кадр из видео © Telegram / "Регион-70 Томск"
В Томске прокуратура проверит обеспечение пожарной безопасности после очередного пожара в гипермаркете "Лента" в здании на улице Пушкина, а также организует проверку во всех торговых центрах региона, сообщается на сайте томской прокуратуры.
"Прокуратура Октябрьского района города Томска приступила к проведению проверки, в ходе которой будет дана оценка достаточности мер, принятых руководством торговой организации, по обеспечению пожарной безопасности здания. На контроль прокуратуры поставлено проведение процессуальной проверки по факту возгорания", — говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что областная прокуратура вместе с МЧС организовала проведение проверок соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе при реализации пиротехнических изделий во всех торговых центрах региона. По результатам проверок, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры.
Напомним, в Томске загорелся второй за неделю гипермаркет "Лента". Из помещения экстренно эвакуировали около 500 посетителей и 150 сотрудников. Инцидент в отделе фейерверков произошёл около четырёх часов дня по местному времени. Уточняется, что огонь разошёлся на 20 квадратных метров.
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