В Якутии охотник случайно застрелил брата, приняв за дикого зверя
Мужчина был ранен в голову, в результате несчастного случая он скончался на месте.
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В Якутии возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после инцидента с гибелью мужчины от огнестрельного ранения во время охоты. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК по республике Надежда Дворецкая.
По данным следствия, в 44 километрах от села Дикимдя Горного района 47-летний мужчина выстрелил из охотничьего оружия марки "Тигр-К" в сторону находящегося от него в 150 метрах 51-летнего брата. Мужчина был ранен в голову, в результате несчастного случая он скончался на месте.
"Как пояснил стрелявший, в условиях недостаточной видимости он принял человека за животное. В настоящее время в рамках расследования устанавливается объективная картина произошедшего", — уточнили в СК по региону.
Ранее Лайф сообщал, что в Приангарье охотники подстрелили пожарных в лесу, перепутав их снегоход с волком. Одного из спасателей пуля не задела, а вот двух других с огнестрельными ранениями доставили в больницу.
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