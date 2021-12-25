В Якутии охотник случайно застрелил брата, приняв за дикого зверя

В Якутии возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после инцидента с гибелью мужчины от огнестрельного ранения во время охоты. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК по республике Надежда Дворецкая.

По данным следствия, в 44 километрах от села Дикимдя Горного района 47-летний мужчина выстрелил из охотничьего оружия марки "Тигр-К" в сторону находящегося от него в 150 метрах 51-летнего брата. Мужчина был ранен в голову, в результате несчастного случая он скончался на месте.

"Как пояснил стрелявший, в условиях недостаточной видимости он принял человека за животное. В настоящее время в рамках расследования устанавливается объективная картина произошедшего", — уточнили в СК по региону.