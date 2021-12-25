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В тюменском цирке канатоходец сорвался с огромной высоты на глазах у зрителей

Сообщается, что в результате падения артист сломал ногу, но его жизни ничего не угрожает.

25 декабря, 13:37

Фото © VK / Наталья Владимирова

В тюменском цирке канатоходец сорвался с огромной высоты на глазах у зрителей. Видео © VK / Наталья Владимирова

В тюменском цирке эквилибрист сорвался с каната во время представления. Как пишет Mash, после ЧП артист был госпитализирован.

Инцидент произошёл во время исполнения номера с хождением по канату. В один момент не имеющий страховки артист не удержал равновесия и рухнул на манеж с высоты около шести метров. Канатоходец выжил, но отправился в больницу с переломом ноги. В цирке уже сообщили, что угрозы для жизни артиста нет.

В Новокузнецке три цирковых гимнаста сорвались с каната во время выступления

В Новокузнецке три цирковых гимнаста сорвались с каната во время выступления

Ранее Лайф сообщал, что в орловском цирке медведь напал на беременную дрессировщицу на глазах у зрителей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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