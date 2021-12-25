В тюменском цирке канатоходец сорвался с огромной высоты на глазах у зрителей

В тюменском цирке эквилибрист сорвался с каната во время представления. Как пишет Mash , после ЧП артист был госпитализирован.

Инцидент произошёл во время исполнения номера с хождением по канату. В один момент не имеющий страховки артист не удержал равновесия и рухнул на манеж с высоты около шести метров. Канатоходец выжил, но отправился в больницу с переломом ноги. В цирке уже сообщили, что угрозы для жизни артиста нет.