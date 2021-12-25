Певица Инна Маликова стала пенсионеркой в 44 года

44-летняя российская певица Инна Маликова добилась права на досрочную страховую пенсию по старости. Басманный районный суд встал на её сторону.

Как уточняется, сестра известного артиста Дмитрия Маликова, подала заявление на пенсию по старости в Пенсионный фонд, но, видимо, из-за своей красоты получила отказ, ведь образ пенсионерки совсем не вяжется с её яркой внешностью. При этом певица решила так просто не сдаваться и в августе этого года обратилась в Басманный суд. Как пишет "МК", на днях её заявление рассмотрели, и судья вынес вердикт в её пользу.

Однако журналистам не удалось добиться комментариев от артистки по поводу иска. Она отослала их к своему отцу, руководителю ВИА "Самоцветы" Юрию Маликову, заявив, что это он занимается вопросами пенсии и тем, "чтобы был стаж".

Стоит отметить, что с некоторых пор заслуженные артисты России имеют право на досрочную пенсию. На выплаты после 15 лет рабочего стажа могут претендовать, например, гимнасты, эквилибристы, акробаты и артисты балета. Также пенсионерами могут стать артисты танцевальных номеров, травести и артистки-вокалистки, но уже после 20 лет работы.