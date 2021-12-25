С космодрома Куру стартовала ракета Ariane 5 с телескопом-преемником Hubble

Ракета Ariane 5 стартовала с космодрома Куру. Видео © Twitter / trashbox_ru

С космодрома Куру во французской Гвиане стартовала ракета Ariane 5 с орбитальным телескопом на борту. Аппарат для изучения глубокого космоса сперва будет выведен на орбиту, а затем отправится на удаление от Земли в противоположную от Солнца сторону.

Точка, до которой должен добраться новый телескоп, находится в четыре раза дальше, чем расстояние от Земли до Луны. Оттуда, по задумке, аппарат будет исследовать звёзды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, а также искать планеты, потенциально пригодные для жизни.

James Webb — это совместный проект NASA и Канадского космического агентства, который должен заменить телескоп Hubble, находящийся на орбите. Новый аппарат оснащён зеркалом диаметром 6,5 м, что делает его самым мощным когда-либо выводимым на орбиту Земли телескопом. Ожидается, что James Webb прослужит на благо науки ближайшие десять лет.