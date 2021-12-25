В Одинцове учитель детсада зверски избил маму ребёнка из-за того, что "многое копилось в его душе"

В престижном детском саду с уклоном на изучение английского языка на Можайском шоссе в Одинцове преподаватель жестоко избил маму одного из учеников. При этом хоть каких-нибудь причин для нападения у педагога не нашлось.

Женщина пришла забирать ребёнка и столкнулась в коридоре с учителем. Между ними завязался разговор, затем сотрудники учреждения услышали шум и женские крики из коридора, а выбежав, они увидели, как педагог зверски избивает женщину. В результате 33-летняя пострадавшая получила серьёзные травмы.

"Ей пришлось обращаться за помощью к врачам. По заключению эксперта, учитель нанёс женщине телесные повреждения средней степени тяжести", — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. Учитель в свою очередь опубликовал пост в социальных сетях, где раскаялся в совершённом поступке и попросил прощения у пострадавшей мамы и у других родителей. Но ясности в случившееся не внёс. Мужчина утверждает, что не может "осознать, объяснить или понять, что случилось и почему он так сделал".

"Я всегда буду спрашивать себя — а я ли это был и кто мной управлял... Я хочу закрыть глаза и забыть этот момент, и проснуться... Я сожалею, что всё закончилось так трагично... и поступок мой ни оправдать, ни искупить... Многое копилось в душе весь год, но это не оправдание поступать так жестоко", — написал на своей странице учитель.