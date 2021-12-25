Папа римский в рождественском обращении призвал человечество к диалогу
Понтифик считает это единственным путём к разрешению конфликтов.
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Папа римский Франциск в рождественском послании и традиционном благословении "городу и миру" призвал общество вести братский диалог, "который является воплощением самого Господа" и может привести к разрешению международных конфликтов.
"Придя в мир, Бог показал нам путь встречи и диалога. Он не хочет вести монолог… потому что сам Господь, Сын и Святой Дух является диалогом, вечным и бесконечным единением любви и жизни", — сказал понтифик, обращаясь к тысячам верующих, собравшихся на площади перед базиликой Святого Петра в Ватикане.
Папа Франциск отметил, что это особенно важно понять сегодня, так как с приходом пандемии "наша способность поддерживать социальные отношения подверглась тяжёлому испытанию", когда люди всё больше закрываются, отказываются встречаться и делать что-то сообща.
"И на международном уровне существует риск нежелания вести диалог, риск того, что сложный кризис приведёт к выбору кратчайших, а не более длинных путей диалога, но в действительности только такие ведут к разрешению конфликтов и ко всеобщим и более долговечным преимуществам", — добавил понтифик.
Ранее митрополит Иларион рассказал о возможном месте встречи патриарха Кирилла и папы Франциска. По его словам, глава РПЦ точно не поедет в Ватикан, разговор пройдёт на нейтральной территории.
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