Папа римский в рождественском обращении призвал человечество к диалогу

Папа римский Франциск в рождественском послании и традиционном благословении "городу и миру" призвал общество вести братский диалог, "который является воплощением самого Господа" и может привести к разрешению международных конфликтов.

"Придя в мир, Бог показал нам путь встречи и диалога. Он не хочет вести монолог… потому что сам Господь, Сын и Святой Дух является диалогом, вечным и бесконечным единением любви и жизни", — сказал понтифик, обращаясь к тысячам верующих, собравшихся на площади перед базиликой Святого Петра в Ватикане.

Папа Франциск отметил, что это особенно важно понять сегодня, так как с приходом пандемии "наша способность поддерживать социальные отношения подверглась тяжёлому испытанию", когда люди всё больше закрываются, отказываются встречаться и делать что-то сообща.

"И на международном уровне существует риск нежелания вести диалог, риск того, что сложный кризис приведёт к выбору кратчайших, а не более длинных путей диалога, но в действительности только такие ведут к разрешению конфликтов и ко всеобщим и более долговечным преимуществам", — добавил понтифик.