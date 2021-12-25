В Кишинёве владелец ювелирной сети выбросил в толпу килограмм золота © Instagram / milenium.gold

В Кишинёве владелец ювелирного завода устроил новогоднюю акцию и раскидал килограмм ювелирных украшений перед входом в магазин. Видеозапись мероприятия появилась в инстаграме фабрики.

Хозяин ювелирного предприятия поздравил людей с наступающим Новым годом и признался, что акция направлена в первую очередь на пиар его бренда. В результате, когда упаковки с золотыми цепями, кольцами и серёжками полетели в толпу, люди устроили давку, отбирали друг у друга заветные пакетики и даже ползали по асфальту в поисках дорогих подарков.

В соцсетях щедрость бизнесмена не оценили, назвав акцию "позорищем". Пользователи указали на то, что деньги, потраченные на золото, можно было вложить в качественную пиар-кампанию и обойтись без унижения простых людей.

"Неужели было приятно участвовать в этом позорище? Унизили народ. Потешили своё тщеславие. Столько вариантов организации акций, но выбрали именно вариант кидать как кости собакам", — написал один из пользователей.