"Как кости собакам": В Кишинёве владелец ювелирной сети выбросил в толпу килограмм золота
Ради бесплатных украшений люди устроили давку на крыльце магазина и ползали по асфальту.
© Instagram / milenium.gold
В Кишинёве владелец ювелирной сети выбросил в толпу килограмм золота © Instagram / milenium.gold
В Кишинёве владелец ювелирного завода устроил новогоднюю акцию и раскидал килограмм ювелирных украшений перед входом в магазин. Видеозапись мероприятия появилась в инстаграме фабрики.
Хозяин ювелирного предприятия поздравил людей с наступающим Новым годом и признался, что акция направлена в первую очередь на пиар его бренда. В результате, когда упаковки с золотыми цепями, кольцами и серёжками полетели в толпу, люди устроили давку, отбирали друг у друга заветные пакетики и даже ползали по асфальту в поисках дорогих подарков.
В соцсетях щедрость бизнесмена не оценили, назвав акцию "позорищем". Пользователи указали на то, что деньги, потраченные на золото, можно было вложить в качественную пиар-кампанию и обойтись без унижения простых людей.
"Неужели было приятно участвовать в этом позорище? Унизили народ. Потешили своё тщеславие. Столько вариантов организации акций, но выбрали именно вариант кидать как кости собакам", — написал один из пользователей.
Ранее Лайф рассказывал, что в московском ТЦ "Афимолл" тиктокер спровоцировал массовую драку, решив разбросать пачку денег для своего нового видео.
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