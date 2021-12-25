В Литве оштрафовали спасших мигранта волонтёров

Литовские волонтёры на границе с Белоруссией нашли мигранта из Сирии, который не мог идти самостоятельно, и вызвали ему скорую. Представители погранслужбы обвинили их в укрывательстве с неясными целями. Теперь волонтёрам назначен штраф в размере 100 евро.

"Знавшие о месте нахождения мигранта и преследовавшие неясные цели лица, называющие себя волонтёрами, пожелали сами сначала добраться до уединённого места в Варенском районе и провести ещё одну, как подозревается, показательную "операцию по спасению". Только позже о событии были информированы пограничники и медики", — сообщил представитель государственной службы охраны границы Гедрюс Мишутис порталу 15min.lt.

По его словам, сириец находился на территории пограничной полосы, где сейчас из-за массового наплыва иностранцев объявлено чрезвычайное положение. В этой зоне людям можно находиться только в исключительных случаях, волонтёры таких прав не имели, поэтому каждый из них подвергся штрафным санкциям.