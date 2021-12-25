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В Литве оштрафовали спасших мигранта волонтёров

Добровольцам нельзя было заходить в зону, где объявлено чрезвычайное положение.

25 декабря, 12:26
<p>Мигрант из Сирии. Фото © <a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/kuciu-vakara-is-kabeliu-uzkardos-i-ligonine-isveztas-negalintis-paeiti-migrantas-55-1619082" target="_blank" rel="noopener noreferrer">15min.lt</a></p>

Мигрант из Сирии. Фото © 15min.lt

Литовские волонтёры на границе с Белоруссией нашли мигранта из Сирии, который не мог идти самостоятельно, и вызвали ему скорую. Представители погранслужбы обвинили их в укрывательстве с неясными целями. Теперь волонтёрам назначен штраф в размере 100 евро.

"Знавшие о месте нахождения мигранта и преследовавшие неясные цели лица, называющие себя волонтёрами, пожелали сами сначала добраться до уединённого места в Варенском районе и провести ещё одну, как подозревается, показательную "операцию по спасению". Только позже о событии были информированы пограничники и медики", — сообщил представитель государственной службы охраны границы Гедрюс Мишутис порталу 15min.lt.

По его словам, сириец находился на территории пограничной полосы, где сейчас из-за массового наплыва иностранцев объявлено чрезвычайное положение. В этой зоне людям можно находиться только в исключительных случаях, волонтёры таких прав не имели, поэтому каждый из них подвергся штрафным санкциям.

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Ранее в ООН сообщили, что за 2021 год на белорусско-польской границе погибло более 20 мигрантов. До этого Минск собрал пять томов доказательств жестокого отношения Польши к мигрантам. Уголовное дело в отношении Варшавы возбуждено по трём статьям (преступления против безопасности человечества, пропаганда войны и оставление в опасности).

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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