В Литве оштрафовали спасших мигранта волонтёров
Добровольцам нельзя было заходить в зону, где объявлено чрезвычайное положение.
Мигрант из Сирии. Фото © 15min.lt
Литовские волонтёры на границе с Белоруссией нашли мигранта из Сирии, который не мог идти самостоятельно, и вызвали ему скорую. Представители погранслужбы обвинили их в укрывательстве с неясными целями. Теперь волонтёрам назначен штраф в размере 100 евро.
"Знавшие о месте нахождения мигранта и преследовавшие неясные цели лица, называющие себя волонтёрами, пожелали сами сначала добраться до уединённого места в Варенском районе и провести ещё одну, как подозревается, показательную "операцию по спасению". Только позже о событии были информированы пограничники и медики", — сообщил представитель государственной службы охраны границы Гедрюс Мишутис порталу 15min.lt.
По его словам, сириец находился на территории пограничной полосы, где сейчас из-за массового наплыва иностранцев объявлено чрезвычайное положение. В этой зоне людям можно находиться только в исключительных случаях, волонтёры таких прав не имели, поэтому каждый из них подвергся штрафным санкциям.
Ранее в ООН сообщили, что за 2021 год на белорусско-польской границе погибло более 20 мигрантов. До этого Минск собрал пять томов доказательств жестокого отношения Польши к мигрантам. Уголовное дело в отношении Варшавы возбуждено по трём статьям (преступления против безопасности человечества, пропаганда войны и оставление в опасности).
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