НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Самолёт насмерть сбил ребёнка на взлётно-посадочной полосе

При этом воздушное судно продолжило свой путь, несмотря на несчастный случай.

25 декабря, 12:21
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В провинции Касаи в Демократической Республике Конго (ДРК) самолёт авиакомпании Kin-Avia насмерть сбил ребёнка, который переходил взлётно-посадочную полосу на аэродроме города Илебо. О трагическом инциденте сообщает местное издание 7sur7.

По словам главы администрации Илебо Франсуа Кабула Касонго, самолёт направлялся в город Киншасу — столицу ДРК. При взлёте он сбил 12-летнего мальчика, который в это время вместе со сверстниками переходил взлётно-посадочную полосу.

"Это был мальчик не менее 12 лет, который переходил взлётно-посадочную полосу на аэродроме, когда взлетал самолёт. Самолёт, вылетавший в Киншасу, раздавил его, мальчик умер на месте… Самолёт продолжил свой путь в Киншасу", — сказал он.

По словам Касонго, власти ранее запретили местным жителям пересекать взлётно-посадочную полосу, но "люди не понимают".

Пассажирский самолёт выкатился с рулёжной дорожки в аэропорту Риги

Пассажирский самолёт выкатился с рулёжной дорожки в аэропорту Риги

Ранее Лайф рассказывал, что у самолёта UTair чуть не взорвался двигатель при взлёте в аэропорту Тюмени. Лайнер прекратил разбег по полосе и зарулил на стоянку. По данным СК, в результате происшествия никто не пострадал.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1