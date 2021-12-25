Самолёт насмерть сбил ребёнка на взлётно-посадочной полосе

В провинции Касаи в Демократической Республике Конго (ДРК) самолёт авиакомпании Kin-Avia насмерть сбил ребёнка, который переходил взлётно-посадочную полосу на аэродроме города Илебо. О трагическом инциденте сообщает местное издание 7sur7.

По словам главы администрации Илебо Франсуа Кабула Касонго, самолёт направлялся в город Киншасу — столицу ДРК. При взлёте он сбил 12-летнего мальчика, который в это время вместе со сверстниками переходил взлётно-посадочную полосу.

"Это был мальчик не менее 12 лет, который переходил взлётно-посадочную полосу на аэродроме, когда взлетал самолёт. Самолёт, вылетавший в Киншасу, раздавил его, мальчик умер на месте… Самолёт продолжил свой путь в Киншасу", — сказал он.

По словам Касонго, власти ранее запретили местным жителям пересекать взлётно-посадочную полосу, но "люди не понимают".