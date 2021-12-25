Песков в новогодней открытке журналистам пошутил про буквы для новых штаммов ковида

Поздравительная открытка от пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разослал российским журналистам новогодние открытки. Представитель Кремля поздравил с наступающим праздником и пожелал окончания пандемии, пошутив, что букв в греческом алфавите, которыми называют новые штаммы коронавируса, осталось меньше половины.

"Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше!" — отметил Песков.