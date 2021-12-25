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Песков в новогодней открытке журналистам пошутил про буквы для новых штаммов ковида

Он подчеркнул, что букв, которыми обозначают новые мутации вируса, осталось не так уж и много.

25 декабря, 12:36

Дмитрий Песков © ТАСС / Карпухин Сергей

Поздравительная открытка от пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Поздравительная открытка от пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разослал российским журналистам новогодние открытки. Представитель Кремля поздравил с наступающим праздником и пожелал окончания пандемии, пошутив, что букв в греческом алфавите, которыми называют новые штаммы коронавируса, осталось меньше половины.

"Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше!" отметил Песков.

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Накануне президент России Владимир Путин поздравил правительство страны с наступающими праздниками и отметил их слаженную работу в уходящем году.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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