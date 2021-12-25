Песков в новогодней открытке журналистам пошутил про буквы для новых штаммов ковида
Он подчеркнул, что букв, которыми обозначают новые мутации вируса, осталось не так уж и много.
Дмитрий Песков © ТАСС / Карпухин Сергей
Поздравительная открытка от пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разослал российским журналистам новогодние открытки. Представитель Кремля поздравил с наступающим праздником и пожелал окончания пандемии, пошутив, что букв в греческом алфавите, которыми называют новые штаммы коронавируса, осталось меньше половины.
"Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше!" — отметил Песков.
Накануне президент России Владимир Путин поздравил правительство страны с наступающими праздниками и отметил их слаженную работу в уходящем году.
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