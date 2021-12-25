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Талибы обстреляли пакистанские пограничные посты

В Кабуле назвали это ответом на артиллерийский огонь со стороны Исламабада.

25 декабря, 13:00
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/developingpak" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@developingpak</a></p>

Фото © Twitter / @developingpak

Боевики захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан"* обстреляли пограничные посты пакистанских военных на границе двух стран. Об этом сообщил в субботу начальник штаба вооружённых сил талибов Кари Фасихуддин Фитрат Бадахшани.

"В ответ на пакистанский артиллерийский огонь по некоторым частям Афганистана моджахеды Исламского Эмирата обстреляли из артиллерийских орудий контрольно-пропускные пункты пакистанской армии", — сообщил он в "Твиттере".

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Накануне в пресс-центре Министерства обороны талибов сообщили, что начальник штаба армии прибыл в провинцию Нангархар в связи с обострением ситуации на границе. Там уточнили, что во время визита начальник штаба заявил, что "привержен добрососедству, но не будет хранить молчание, если кто-нибудь вторгнется на его территорию".

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Ранее Лайф писал, что Афганистан назначил нового исполняющего обязанности представителя страны при ООН. Отмечается, что теперь представительство государства продолжит усилия по развитию тесного сотрудничества с руководством организации и странами-членами.

*Деятельность организации запрещена ООН.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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