Талибы обстреляли пакистанские пограничные посты

Боевики захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан"* обстреляли пограничные посты пакистанских военных на границе двух стран. Об этом сообщил в субботу начальник штаба вооружённых сил талибов Кари Фасихуддин Фитрат Бадахшани.

"В ответ на пакистанский артиллерийский огонь по некоторым частям Афганистана моджахеды Исламского Эмирата обстреляли из артиллерийских орудий контрольно-пропускные пункты пакистанской армии", — сообщил он в "Твиттере".

Накануне в пресс-центре Министерства обороны талибов сообщили, что начальник штаба армии прибыл в провинцию Нангархар в связи с обострением ситуации на границе. Там уточнили, что во время визита начальник штаба заявил, что "привержен добрососедству, но не будет хранить молчание, если кто-нибудь вторгнется на его территорию".

Ранее Лайф писал, что Афганистан назначил нового исполняющего обязанности представителя страны при ООН. Отмечается, что теперь представительство государства продолжит усилия по развитию тесного сотрудничества с руководством организации и странами-членами.