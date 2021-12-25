Во Владимирской области два человека пострадали при столкновении около 20 авто

Во Владимирской области на автодороге М7 "Волга" произошло массовое ДТП из-за непогоды, столкнулось около 20 автомобилей. В результате два человека пострадали, сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

"Около 11:00 на 240 км автодороги М7 "Волга" в Ковровском районе Владимирской области произошло ДТП. По состоянию на 13:30 установлено, что в результате происшествия пострадали два человека, медицинская помощь им оказана на месте. Марки автомашин, личности водителей и пассажиров устанавливаются", — уточняется в сообщении.

Движение на данном участке дороги затруднено, пока для автомобилистов, которые направляются в Нижний Новгород, открыта только одна полоса.