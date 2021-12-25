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Во Владимирской области два человека пострадали при столкновении около 20 авто

Движение по трассе затруднено, пока для водителей, которые направляются в Нижний Новгород, открыта только одна полоса.

25 декабря, 12:55
<p>Фото с места аварии © <a href="https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/massovoe-dtp-proizoshlo-v-kovrovskom-rayone-vladimirskoy-oblasti-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба УМВД России по Владимирской области</a></p>

Фото с места аварии © Пресс-служба УМВД России по Владимирской области

Во Владимирской области на автодороге М7 "Волга" произошло массовое ДТП из-за непогоды, столкнулось около 20 автомобилей. В результате два человека пострадали, сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

"Около 11:00 на 240 км автодороги М7 "Волга" в Ковровском районе Владимирской области произошло ДТП. По состоянию на 13:30 установлено, что в результате происшествия пострадали два человека, медицинская помощь им оказана на месте. Марки автомашин, личности водителей и пассажиров устанавливаются", уточняется в сообщении.

Движение на данном участке дороги затруднено, пока для автомобилистов, которые направляются в Нижний Новгород, открыта только одна полоса.

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Ранее массовое ДТП произошло в Подмосковье. Там на трассе М4 столкнулось более 10 автомобилей. Причиной аварии стал обильный снегопад, засыпавший дорожное покрытие трассы.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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