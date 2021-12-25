Ставропольская школьница по приглашению Путина посетила ледовое шоу "Лебединое озеро"

13-летняя школьница Татьяна Троценко из Ставропольского края, которая благодаря президенту РФ Владимиру Путину побывала на балете в Мариинском театре, по приглашению главы государства приехала в Москву и посетила премьеру ледового шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро".

"Я безумно счастлива, что сегодня она здесь и получила заряд эмоций. Я очень хочу, чтобы ты выздоровела и была с нами каждый Новый год. Я тебя приглашаю", — сказала Навка школьнице.