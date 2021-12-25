Ставропольская школьница по приглашению Путина посетила ледовое шоу "Лебединое озеро"
После спектакля российская фигуристка Татьяна Навка предложила девочке приехать ещё раз в следующем году.
Татьяна Троценко. Фото © LIFE
13-летняя школьница Татьяна Троценко из Ставропольского края, которая благодаря президенту РФ Владимиру Путину побывала на балете в Мариинском театре, по приглашению главы государства приехала в Москву и посетила премьеру ледового шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро".
После иммерсивного спектакля Навка пригласила Таню на лёд и представила зрителям.
"Я безумно счастлива, что сегодня она здесь и получила заряд эмоций. Я очень хочу, чтобы ты выздоровела и была с нами каждый Новый год. Я тебя приглашаю", — сказала Навка школьнице.
Напомним, Владимир Путин воплотил мечту 13-летней школьницы со Ставрополья в рамках всероссийской новогодней акции "Ёлка желаний". Девочка хотела побывать в Мариинском театре. После похода на спектакль президент позвонил Тане, спросил о впечатлениях и пригласил её вместе с мамой в Москву на ледовое представление "Лебединое озеро".
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