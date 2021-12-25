Девушка Тимати назвала обвинения в эскорте выдумками "обиженных мам из Чукотки"

Пользователи Сети продолжают обсуждать роман рэпера Тимати с украинской моделью Сашей Дони, пара была замечена вместе на отдыхе на Миконосе, на выставках в Москве и на гонках "Формула-1" в Сочи. Однако не всем фанатам певца приглянулась девушка, многие обвиняют её в меркантильности и даже эскорте.

Обычно модель не обращает внимания на шквал хейта, который идёт на неё в соцсетях, однако в этот раз девушка молчать не стала и высказала обидчикам всё, что о них думает.

Фото © Instagram / sashadony

Один из хейтеров написал в "Инстаграме" в ответ на её сториз: "Вы реально эскортница, но богемная!", на что получил довольно резкий ответ. Девушка заявила, что всё дело в обиде и зависти. По её словам, подобные слухи пускают "обиженные крысы и счастливые мамы десяти детей из Чукотки", которые сидят дома и не получают от неё объяснений, откуда у неё столько денег.