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Девушка Тимати назвала обвинения в эскорте выдумками "обиженных мам из Чукотки"

Обычно модель не обращает внимания на шквал негатива, который сыплется на неё в соцсетях, однако на этот раз молчать не стала.

25 декабря, 13:42
<p>Модель Саша Дони. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CV2O5sYlmn2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sashadony</a></p>

Модель Саша Дони. Фото © Instagram / sashadony

Пользователи Сети продолжают обсуждать роман рэпера Тимати с украинской моделью Сашей Дони, пара была замечена вместе на отдыхе на Миконосе, на выставках в Москве и на гонках "Формула-1" в Сочи. Однако не всем фанатам певца приглянулась девушка, многие обвиняют её в меркантильности и даже эскорте.

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Обычно модель не обращает внимания на шквал хейта, который идёт на неё в соцсетях, однако в этот раз девушка молчать не стала и высказала обидчикам всё, что о них думает.

Фото © Instagram / sashadony

Фото © Instagram / sashadony

Один из хейтеров написал в "Инстаграме" в ответ на её сториз: "Вы реально эскортница, но богемная!", на что получил довольно резкий ответ. Девушка заявила, что всё дело в обиде и зависти. По её словам, подобные слухи пускают "обиженные крысы и счастливые мамы десяти детей из Чукотки", которые сидят дома и не получают от неё объяснений, откуда у неё столько денег.

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Ранее Тимати застали на свидании со звездой "Холостяка", пока его девушка пишет в Instagram грустные посты. Адель выложила снимок из роскошного кинотеатра, но диванные эксперты тут же вычислили, с кем она провела вечер.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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