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Отец девятилетней студентки-вундеркинда из МГУ выступил с открытым письмом о травле дочери

В обращении Евгений Тепляков просить защитить права несовершеннолетней девочки.

25 декабря, 14:01
<p>Алиса Теплякова © LiveJournal / <a href="https://who-stole-tarts.livejournal.com/206886.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">who_stole_tarts</a></p>

Алиса Теплякова © LiveJournal / who_stole_tarts

Родители девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой опубликовали в "Живом журнале" открытое письмо, в котором прокомментировали произошедший на этой неделе инцидент в здании университета. Семья девочки-вундеркинда пожаловались на "нарушения законодательства и беспрецедентную травлю со стороны факультета".

Евгений и Наталья Тепляковы утверждают, что их многочисленные обращения относительно обучения дочери остались без ответа. Кроме того, они заявляют, что факультет публиковал персональные данные девочки и ложную информацию о ней и её семье в СМИ, не получив согласия законных представителей. Также в письме говорится, что экзамен, из-за которого отец Алисы устроил драку, должны были провести в устном формате, а не в письменном, а консультации перед сдачей не проводились.

"Просим контролирующие органы <…> вмешаться в данную ситуацию, дать правовую оценку действиям сотрудников факультета психологии МГУ, привлечь к установленной законом ответственности должностных лиц и защитить права несовершеннолетнего", — сообщается в письме на странице Евгения Теплякова.

Родители девятилетней студентки Тепляковой хотят подать в суд на психфак МГУ

Родители девятилетней студентки Тепляковой хотят подать в суд на психфак МГУ

Напомним, ранее в вузе произошёл скандал. Отец Алисы напал на завкафедрой. В пресс-службе психфака рассказали, что мужчина попытался прорваться на факультет, начал кричать. Силами охраны и сотрудников его удалось задержать. Также утверждалось, что отец девочки угрожал сотрудникам и преподавателям, пришлось даже вызвать полицию. Позже мужчина объяснил свои действия. По его словам, всё произошло из-за нарушения процедуры экзамена, о которой родители якобы договаривались заранее.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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