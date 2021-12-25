Отец девятилетней студентки-вундеркинда из МГУ выступил с открытым письмом о травле дочери

Родители девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой опубликовали в "Живом журнале" открытое письмо, в котором прокомментировали произошедший на этой неделе инцидент в здании университета. Семья девочки-вундеркинда пожаловались на "нарушения законодательства и беспрецедентную травлю со стороны факультета".

Евгений и Наталья Тепляковы утверждают, что их многочисленные обращения относительно обучения дочери остались без ответа. Кроме того, они заявляют, что факультет публиковал персональные данные девочки и ложную информацию о ней и её семье в СМИ, не получив согласия законных представителей. Также в письме говорится, что экзамен, из-за которого отец Алисы устроил драку, должны были провести в устном формате, а не в письменном, а консультации перед сдачей не проводились.

"Просим контролирующие органы <…> вмешаться в данную ситуацию, дать правовую оценку действиям сотрудников факультета психологии МГУ, привлечь к установленной законом ответственности должностных лиц и защитить права несовершеннолетнего", — сообщается в письме на странице Евгения Теплякова.