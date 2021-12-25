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Во что сейчас превратился остров Пальма, на котором три месяца извергался вулкан

За это время тысячи домов были уничтожены, и теперь жителям придётся очищать улицы от тонн пепла.

25 декабря, 10:15

Фото © Twitter / Emilio Morenatti

Жители острова Пальма наконец-то смогли вздохнуть свободно — вулкан Кумбре-Вьеха, который пробудился 19 сентября этого года, перестал извергаться спустя три месяца.

Фото © Twitter / Emilio Morenatti

Фото © Twitter / Emilio Morenatti

Специалисты не уверены, что вулкан прекратил свою активность окончательно, но выбросов уже давно не было и жители убеждены: всё закончилось.

Фото © Twitter / Emilio Morenatti

Фото © Twitter / Emilio Morenatti

Их опыту в этом деле доверять можно — на острове Пальма есть множество вулканов, которые время от времени дают о себе знать.

Фото © Twitter / Emilio Morenatti

Фото © Twitter / Emilio Morenatti

Однако такого долгого и мощного извержения, которое нанесло бы столько же урона, не было около 580 лет.

Фото © Twitter / Emilio Morenatti

Фото © Twitter / Emilio Morenatti

За три месяца Кумбре-Вьеха уничтожил более полутора тысяч домов и 73 километра дорог, превратив остров в декорации к постапокалиптической игре.

Фото © Twitter / LMU Volcanology

Фото © Twitter / LMU Volcanology

Но есть и плюсы: благодаря выбросам и остывшей лаве общая площадь острова увеличилась на 43 гектара.

Фото © Twitter / Roger

Фото © Twitter / Roger

Теперь спасателям и местным жителям предстоит очистить новую территорию — и старую — от тонн пыли и пепла.

Фото © Twitter / LetUsUniteHere

Фото © Twitter / LetUsUniteHere

Но в этом им мешают постоянно прибывающие туристы, которым не терпится увидеть, во что превратился остров.

Фото © Twitter / LetUsUniteHere

Фото © Twitter / LetUsUniteHere

Среди них немало исследователей-вулканологов, которые устроили многочисленные экспедиции на Пальму, чтобы познакомиться с мощным вулканом.

Фото © Twitter / James Hickey

Фото © Twitter / James Hickey

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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