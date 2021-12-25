5 новогодних традиций, которые вы можете взять на заметку, от людей из разных стран
Самое время определиться, чем вы можете заняться в начале января, чтобы праздник стал по-настоящему тёплым и родным.
В преддверии новогодних праздников пользователь Reddit hellotintin100 поинтересовался у других обитателей соцсети, каких традиций придерживаются в их семьях. Ответы присылали из самых разных уголков Земли. Ниже — пять самых оригинальных и интересных примеров.
Главное — компания
Фото © Unsplash / Ben White
"Моя лучшая подруга и я уже давно стали собираться накануне Рождества. Сочельник обычно проводят как хотят, поэтому каждый год мы меняем большинство наших "традиций". Но при этом мы всегда наряжаемся в рождественские наряды, ужинаем, занимаемся какими-то активностями и смотрим кино. За ужином мы также обмениваемся книгами, которые сами выбрали, в которых оставили записку. А потом делаем из фотографии, снятой в тот вечер, магнитик на холодильник",— edpumkin.
Игрушки со смыслом
Фото © Unsplash / Reuben Teo
"Каждый декабрь мы с женой покупаем украшение для нашей ёлки, которое соответствует чему-то, что произошло в прошедшем году. Так что теперь наша ёлочка украшена кучей этих странных дурацких игрушек: теннисный мяч (в том году мы начали играть в теннис), шведский повар (в честь поездки по Европе), Щелкунчик в капитанской фуражке (наш первый круиз) и ещё куча других. Так что перед Рождеством мы традиционно обсуждаем, какую новую игрушку должны повесить в этом году, а потом ищем её и находим. Но самое классное — вспоминать все те истории из жизни, украшая ёлку", — Barrucuda.
Немного лени
Фото © Unsplash / Mikel Parera
"Мы с женой в сочельник каждый раз делаем заказ в одном китайском ресторанчике. Мы едим что-то оттуда практически только перед Рождеством — в остальное время года суши и лапшу мы не очень жалуем. Но именно под конец декабря нам становится слишком лень что-то готовить... И так уже больше 12 лет подряд", — ChaoticDoGooder.
Запломбированные двери
Фото © Unsplash / Thandy Yung
"Накануне Рождества взрослые заклеивают дверные проёмы в комнатах детей обёрточной бумагой, чтобы с утра они рвали её и бежали смотреть, что же их ждёт под ёлочкой. Изначально такая идея пришла, чтобы никто из детей не смог спуститься к подаркам раньше времени. Теперь все вырываются из своих комнат одновременно", — Essendxle.
Возраст — не помеха
"Мы с братом каждый год возвращаемся в дом нашей мамы в канун Рождества вместе со своими семьями. Рождественским утром мы всё так же, как и в детстве, сидим по комнатам, пока мама не говорит нам, что мы можем идти в гостиную, чтобы посмотреть, что нам оставил "Санта". Нам уже за 30, у нас есть жёны и дети, и теперь они вместе с нами ждут команды мамы. Стало тесновато, но так ещё лучше", — ScoobJetson.
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