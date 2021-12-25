Блюда, которые шикарны только на вид, но просты в приготовлении

Пи-рог-тон

Фото © Reddit / devoney44

Для шикарного пирога, которым поделилась пользовательница Reddit devoney44, не нужны дорогие ингредиенты — десерт сможет привлечь внимание хотя бы своим видом. Понадобится самое обычное тесто для пирогов, которые у нас называют "американскими", а для начинки — клубника, малина и сливки, взбитые с желатином. Залили массу в уже запечённую форму из теста, оставили на ночь, и всё оставшееся время готовите змею из того же теста. Выглядит сложно, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. На отдельном противне выкладываем колбаску из теста и придаём ей форму змеи. Затем раскатываем оставшееся тесто, фигурными формочками вырезаем украшения и выкладываем ей на "спинку". Остаётся только смазать яйцом, запечь и выложить на готовый пирог.

5 оттенков торта

Фото © Reddit / KillerMagicBeans

Самый экзотический ингредиент в этом муссовом торте — это чай матча, небольшой пакет которого можно купить рублей за сто пятьдесят. Процесс создания тоже довольно простой: сначала выпекаем нижний коржик с добавлением чая, а потом готовим муссовую часть. Как её готовить — есть множество подробных роликов. После делим массу на несколько частей и разводим в них чай в увеличивающихся пропорциях. Потом остаётся только поочерёдно влить их в форму с коржом на дне и дать застыть.

Памятное печенье

Фото © Reddit / lilbopeachy

Пользовательница lilbopeachy решила сделать макаруны в форме попугайчиков, но не потому что они красивые. Так она почтила память кореллы Мауи, который скончался всего через несколько месяцев после того, как попал к юной девушке-кондитеру. В Интернете можно найти сотни видеорецептов оригинальных печенек, в том числе и на русском. Ингредиенты стандартные, единственное, что придётся поискать, — миндальная мука. Стограммовый пакетик, а этого хватит за глаза, можно купить за 200 рублей.

Осенний пирог

Фото © Reddit / ThePieous

Помните, как каждый год в конца лета все вокруг начинают сбагривать свежий урожай друзьям и родственникам? А что если вместо этого можно попробовать себя в кулинарии — ингредиентов хоть отбавляй. Сколько вариантов пирогов можно сделать! Основа самая простая — пойдёт всё, что выросло в огороде. А вот украшение уже на ваш вкус. Поверьте, из теста можно слепить что угодно. Посмотрите, какого шикарного зайчишку сделала пользовательница ThePieous. Теперь главное — тренировки.

Масляный пейзаж

Фото © Reddit / TheKingOfThePark