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Инфекционист Вознесенский объяснил выявление в России незавозных случаев "омикрона"

По его словам, есть очень большая вероятность попадания инфекции в страну из любой точки мира, где уже зафиксированы случаи "омикрона".

25 декабря, 14:24
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Выявление в России незавозных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса связано с невозможностью проконтролировать его попадание в страну не только из Южной Африки, но и из других государств, куда он уже проник. Таким мнением поделился в беседе с "Вечерней Москвой" врач-инфекционист и доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По мнению специалиста, передающиеся аэрозольным путём инфекции полностью заблокировать невозможно, особенно если они распространились достаточно широко.

"На сегодняшний момент блокируют и отправляют на карантин тех людей, которые прибывают из Южной Африки и близлежащих стран. Но штамм "омикрон" распространён уже в нескольких десятках стран, поэтому вероятность того, что были завозные случаи именно из этих стран, абсолютно нельзя исключить", — рассказал эксперт.

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В таких обстоятельствах вирус может совершенно спокойно попасть на территорию страны и распространяться дальше, уточнил инфекционист. По его словам, на территории ЮАР и Великобритании новый штамм уже преобладает над "дельтой", поэтому нельзя исключать такое же развитие событий и в России.

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Ранее Лайф сообщал, что в России выявили первые незавозные случаи заражения "омикроном". По мнению врачей, этот вариант коронавируса имеет более низкие показатели смертности по сравнению с другими мутациями.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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