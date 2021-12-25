Газовый баллон взорвался в жилом доме в Дзержинске, один человек пострадал

В одноэтажном жилом доме в городе Дзержинске Нижегородской области взорвался газовый баллон, в результате чего пострадал один человек, его госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 16:00 (мск) поступило сообщение о взрыве в одноэтажном шестиквартирном жилом доме по адресу Дзержинск, ул. 9 Января, д. 10, кв. 2. <…> Произошёл взрыв газового баллона объёмом пять литров без последующего горения. В результате происшествия погибших нет, пострадал один человек — мужчина", — сообщили в региональном ведомстве.

Там также отметили, что в настоящее время личность пострадавшего устанавливается. Мужчине потребовалась помощь медиков — у него ожог кистей. В результате взрыва баллона обрушились внутренние перегородки кухни и боковая несущая стена. Общая площадь обрушения составила 18 кв. м. На месте работают эксперты-криминалисты, которым предстоит выяснить причины произошедшего, после чего будет вынесено процессуальное решение.