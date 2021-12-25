Звезда "Дома-2" Саша Черно показала обвисшую кожу после стремительного похудения

Экс-участница "Дома-2" показала обвисшую после похудения кожу © s.chernolife

Бывшая участница телестройки "Дом-2" Саша Черно продемонстрировала поклонникам своё тело после похудения из-за операции по уменьшению желудка. Теперь блогерша столкнулась с новой напастью — обвисшей кожей. Этим она поделилась со своими фанатами в Instagram.

Сейчас она весит 130 кг, совсем недавно эта цифра приближалась к 165 кг. 28-летняя женщина не скрывает, что на сложную операцию согласилась из-за проблем со здоровьем. Врачи предупредили её о возможном развитии диабета, если вес не снизится. К тому же она не скрывает, что хотела бы завести второго ребёнка.

Поклонники телезвезду поддержали и успокоили тем, что проблемы с обвисшей кожей решаемы, а вот за весом действительно нужно тщательно следить. Последнее, видимо, удаётся Черно с трудом, раз в помощь пошла "тяжёлая артиллерия" — операция по уменьшению объёма желудка.