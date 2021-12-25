Звезда "Дома-2" Саша Черно показала обвисшую кожу после стремительного похудения
Сейчас она весит 130 кг, совсем недавно эта цифра приближалась к 165 кг.
Фото © Instagram / s.chernolife
Экс-участница "Дома-2" показала обвисшую после похудения кожу © s.chernolife
Бывшая участница телестройки "Дом-2" Саша Черно продемонстрировала поклонникам своё тело после похудения из-за операции по уменьшению желудка. Теперь блогерша столкнулась с новой напастью — обвисшей кожей. Этим она поделилась со своими фанатами в Instagram.
Сейчас она весит 130 кг, совсем недавно эта цифра приближалась к 165 кг. 28-летняя женщина не скрывает, что на сложную операцию согласилась из-за проблем со здоровьем. Врачи предупредили её о возможном развитии диабета, если вес не снизится. К тому же она не скрывает, что хотела бы завести второго ребёнка.
Поклонники телезвезду поддержали и успокоили тем, что проблемы с обвисшей кожей решаемы, а вот за весом действительно нужно тщательно следить. Последнее, видимо, удаётся Черно с трудом, раз в помощь пошла "тяжёлая артиллерия" — операция по уменьшению объёма желудка.
Ранее Лайф рассказал, что другой звезде знаменитой телестройки — 42-летней телеведущей и модели Виктории Боне — подарили обручальное кольцо. Имя избранника звезда "Дома-2" не раскрыла. Но обмолвилась, что подарок приняла в Москве. Это позволило фанатам считать жениха россиянином.
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