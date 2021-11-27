Как сгорают звёзды "Дома-2"

Среди участников "Дома-2" немало таких, кто хотел бы повернуть время вспять. Их жизни были сломаны навсегда — и во многом из-за славы, приобретённой на шоу.

Алексей Адеев — 3 года за кражу

Фото © Instagram / gerkinsohn

Тяга к славе привела Адеева в колонию. Одна из телезрительниц узнала в новом участнике "Дома-2" человека, который обманул её на две тысячи долларов. Женщина заявила об этом в органы, и Алексея задержали прямо на съёмочной площадке. Суд приговорил его к условному сроку, но на этом Адеев не успокоился. На этот раз он украл миллион рублей — и, когда попался, сел на три года уже по-настоящему.

Анастасия Дашко — 3 года за махинации

Скриншот видео: YouTube / Смотрим TV с Брагиной

Дашко провела в "Доме-2" четыре года, успев за это время прослыть самой скандальной участницей шоу. Покинув проект, она продолжила поддерживать своё реноме уже за пределами съёмочной площадки. В 2011 году блондинка кинула несколько крупных предприятий на стройматериалы, незаконно заполучив миллионы рублей. Потратить деньги девушка не успела — её осудили на три года колонии.

Вячеслав Попов — 6,5 года за сбыт наркотиков

Скриншот видео: YouTube / Смотрим TV с Брагиной

Попов провёл на телестройке всего 20 дней, зато в колонии строгого режима задержался на шесть с половиной лет. Туда он попал спустя 2 года после того, как покинул проект. Мужчину осудили за сбыт и хранение наркотических средств. С момента освобождения о нём больше ничего не слышно.

Михаил Подоров — 16 лет за сбыт наркотиков

Скриншот видео: YouTube / Смотрим TV с Брагиной

Михаил Подоров был одним из самых ярких участников телепроекта, но по-настоящему прославился он чуть позже. В 2010 году мужчину арестовали за попытку сбыта тысячи подозрительных таблеток и одного килограмма загадочного порошка. Как выяснилось, такое с ним происходило уже не в первый раз, поэтому суд приговорил горе-Эскобара к 16 годам "строгача".

Андрей Кадетов — смерть по заказу бывшей

Скриншот видео: YouTube / Сергей Адоевцев