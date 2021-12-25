Гидрометцентр спрогнозировал, какой будет погода на Новый год в регионах России

Несмотря на то что начало следующей недели в Москве обещает быть морозным, в последний день уходящего года начнётся оттепель, и 1 января температура воздуха в столице поднимется до плюс одного градуса, сообщает Гидрометцентр.

В Северной столице последний день 2021 года будет чуть более прохладным, столбики термометров опустятся до минус пяти градусов. Согласно прогнозам синоптиков, самым тёплым Новый год будет у жителей и гостей Сочи. Там 31 декабря ожидается плюс 12 градусов и дождь. В Краснодаре, Симферополе и Ялте температура воздуха днём будет держаться на уровне 9-10 градусов тепла. В Калининграде воздух прогреется до плюс шести.

У сибиряков Новый год будет морозным. По данным Гидрометцентра, 31 декабря в Красноярске, Новосибирской и Томской областях температура воздуха составит около минус 18 градусов, в Омской области — около минус 14, в Свердловской и Челябинской областях — минус 8, а в Приморском крае — минус 17. Самое холодное окончание 2021 года ожидает хабаровчан. Там 31 декабря начнутся 30-градусные морозы.