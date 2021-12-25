Топ-менеджера Ростехнадзора обвинили в смертельном ДТП под Тюменью

В страшном ДТП на трассе Курган – Тюмень на Урале пострадал руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских, аварию спровоцировал не он. Об этом сообщил в своём телеграм-канале официальный представитель ведомства Андрей Виль, комментируя заявления родных погибшей в ДТП девушки о вине чиновника в произошедшем.

"12 декабря на трассе Курган – Тюмень произошло ДТП, в результате которого погибла пассажирка одного из автомобилей, а водители получили тяжелейшие травмы. Одним из пострадавших стал руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских", — рассказал Виль.

По его словам, Нисковских с многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу и выжил лишь благодаря оказанию первой помощи очевидцами на месте аварии. Как уточнил Виль, после нескольких операций Нисковских был переведён из реанимации в обычную палату, сейчас его состояние стабильное. Он уточнил, что, по предварительной версии, предполагаемым виновником ДТП является водитель автомобиля "Прадо".

"Он начал обгон по полосе встречного движения и выскочил на полосу движения автомобиля под управлением Игоря Нисковских. Пытаясь избежать лобового столкновения, Нисковских свернул к обочине, но из-за колейности и заснеженности дорожного покрытия машину развернуло, после чего в её правую сторону врезался "вольво", — написал Виль.

По его словам, виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия, но его поймали очевидцы. Виль призвал журналистов не пытаться получить комментарий от пострадавшего — это может негативно сказаться на его состоянии.