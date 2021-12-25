Доктор Мясников назвал лучшее "средство" против похмелья

Чтобы не страдать утром следующего дня от похмельного синдрома, есть одно надёжное средство — не пить. Или хотя бы ограничиться парой бокалов, дал совет врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

"Надо просто не доводить до похмелья — это единственное, что вы можете сделать. Потому что нет никакого волшебного средства против похмелья", — заверил врач.

Чрезмерное употребление алкоголя ведёт к потере электролитов в крови. И даже их восстановление не выведет из состояния похмелья, убеждён Мясников. Более того, для пожилых людей и страдающих от хронических недугов неконтролируемое распитие горячительных напитков грозит смертью.