Макрон назвал выведение в космос телескопа James Webb историческим событием

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выведение в космос орбитального телескопа James Webb, который заменит Hubble, навсегда останется одним из ключевых событий в истории освоения космоса. Об этом глава государства сообщил в своём твиттере.

"Этот день навсегда останется в истории покорения космоса. Поздравляю коллективы [специалистов], особенно наши французские и европейские команды", — говорится в сообщении. Макрон подчеркнул, что преисполнен чувством гордости, добавив: "Вперёд, Webb".

Пуск космического телескопа изначально планировался на 18 декабря, однако его несколько раз пришлось переносить по разным причинам.