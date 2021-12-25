Макрон назвал выведение в космос телескопа James Webb историческим событием
Изначально пуск планировался на 18 декабря, однако его несколько раз пришлось переносить по разным причинам.
Скриншот © Twitter / @emmanuelmacron
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выведение в космос орбитального телескопа James Webb, который заменит Hubble, навсегда останется одним из ключевых событий в истории освоения космоса. Об этом глава государства сообщил в своём твиттере.
"Этот день навсегда останется в истории покорения космоса. Поздравляю коллективы [специалистов], особенно наши французские и европейские команды", — говорится в сообщении. Макрон подчеркнул, что преисполнен чувством гордости, добавив: "Вперёд, Webb".
Пуск космического телескопа изначально планировался на 18 декабря, однако его несколько раз пришлось переносить по разным причинам.
Ракета Ariane 5 с телескопом-преемником Hubble стартовала с космодрома Куру 25 декабря. Ожидается, что новый аппарат будет исследовать далёкие звёзды и галактики, а также искать потенциально пригодные для жизни планеты.
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