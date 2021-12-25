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Макрон назвал выведение в космос телескопа James Webb историческим событием

Изначально пуск планировался на 18 декабря, однако его несколько раз пришлось переносить по разным причинам.

25 декабря, 16:22
<p>Скриншот © Twitter / <a href="https://twitter.com/emmanuelmacron" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@emmanuelmacron</a></p>

Скриншот © Twitter / @emmanuelmacron

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выведение в космос орбитального телескопа James Webb, который заменит Hubble, навсегда останется одним из ключевых событий в истории освоения космоса. Об этом глава государства сообщил в своём твиттере.

"Этот день навсегда останется в истории покорения космоса. Поздравляю коллективы [специалистов], особенно наши французские и европейские команды", говорится в сообщении. Макрон подчеркнул, что преисполнен чувством гордости, добавив: "Вперёд, Webb".

Пуск космического телескопа изначально планировался на 18 декабря, однако его несколько раз пришлось переносить по разным причинам.

Запуск космического телескопа James Webb опять перенесли

Запуск космического телескопа James Webb опять перенесли

Ракета Ariane 5 с телескопом-преемником Hubble стартовала с космодрома Куру 25 декабря. Ожидается, что новый аппарат будет исследовать далёкие звёзды и галактики, а также искать потенциально пригодные для жизни планеты.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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