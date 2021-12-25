Учёные из Швейцарии нашли в теле человека новую мышцу

Учёные из Базельского университета в Швейцарии нашли глубокий слой мышц, который отвечает за формирование и стабилизацию нижней челюсти. Эта мышца ранее не была изучена, хотя строились догадки о её существовании, рассказали исследователи журналу Annals of Anatomy.

"Эта часть жевательной мышцы чётко отличается от других слоёв по своему расположению и функциям", — пояснила руководитель исследовательской группы доктор Сильвия Мезей и добавила, что ранее жевательная мышца считалась состоящей всего из двух частей — поверхностной и глубокой.

Новый участок получил название "короноидный отдел жевательной мышцы", поскольку описанный слой прикрепляется к короноидному отростку нижней челюсти, рассказала Мезей. А само открытие она сравнила с обнаружением нового вида позвоночных учёными-зоологами.