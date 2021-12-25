Захарова выступила за активизацию переговоров по Приднестровью в формате "5+2"
Данная инициатива способна придать импульс процессу урегулирования и преодолеть его затянувшуюся стагнацию, уверена дипломат.
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Москва выступает за возобновление формата "5+2" (Молдавия, Приднестровье, РФ, Украина, ОБСЕ) по приднестровскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Москве приветствуют готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате "5+2". Убеждены, что данная инициатива способна на деле придать импульс процессу приднестровского урегулирования и преодолеть его затянувшуюся стагнацию. Со своей стороны РФ в качестве посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования готова этому содействовать", — сообщается в её комментарии на сайте МИД РФ.
Напомним, вооружённый конфликт между Молдавией и Приднестровьем начался 2 марта 1992 года. По официальным данным, в результате погибло 804 приднестровца. Остановить конфликт смогли введённые в регион российские миротворцы. Кстати, недавно глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что звание Героя России в 1999 году он получил в том числе после остановки вооружённого конфликта между Молдавией и Приднестровьем.
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