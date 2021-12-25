Захарова выступила за активизацию переговоров по Приднестровью в формате "5+2"

"В Москве приветствуют готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате "5+2". Убеждены, что данная инициатива способна на деле придать импульс процессу приднестровского урегулирования и преодолеть его затянувшуюся стагнацию. Со своей стороны РФ в качестве посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования готова этому содействовать", — сообщается в её комментарии на сайте МИД РФ.