Туристов предупредили об опасностях бесплатного Wi-Fi в отелях
Чтобы не попасться на крючок хакеров, нужно использовать VPN-сервисы, шифрующие все данные.
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Без общедоступного Wi-Fi не обходится ни один приличный отель. Такая услуга давно воспринимается как само собой разумеющееся. Но, по словам экспертов, туристы должны понимать, чего следует избегать при входе в сеть, пишет The Sun.
"Безопаснее всего не входить на какие-либо сайты, требующие ввода пароля, потому что хакеры, которые находятся в той же сети, что и вы, могут его украсть и смогут получить доступ к вашим учётным записям удалённо", — объяснили специалисты.
Даже заходить на свои страницы в соцсетях через общественную сеть Wi-Fi тоже не рекомендуется. Но если есть такая необходимость, то эксперты советуют использовать VPN-сервисы, шифрующие все данные, проходящие через Wi-Fi. Это защитит ваши данные от хакерских атак.
Ранее Лайф рассказал, что использование мобильного банка на смартфоне может создать лазейку для киберпреступников. Чтобы защитить свои средства, рекомендуется регулярно менять пароли для входа в онлайн-банк, а ещё устанавливать ежедневный лимит на траты и не использовать общественный Wi-Fi.
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