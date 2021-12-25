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Туристов предупредили об опасностях бесплатного Wi-Fi в отелях

Чтобы не попасться на крючок хакеров, нужно использовать VPN-сервисы, шифрующие все данные.

25 декабря, 15:57

Фото © Pixabay

Без общедоступного Wi-Fi не обходится ни один приличный отель. Такая услуга давно воспринимается как само собой разумеющееся. Но, по словам экспертов, туристы должны понимать, чего следует избегать при входе в сеть, пишет The Sun.

"Безопаснее всего не входить на какие-либо сайты, требующие ввода пароля, потому что хакеры, которые находятся в той же сети, что и вы, могут его украсть и смогут получить доступ к вашим учётным записям удалённо", — объяснили специалисты.

Даже заходить на свои страницы в соцсетях через общественную сеть Wi-Fi тоже не рекомендуется. Но если есть такая необходимость, то эксперты советуют использовать VPN-сервисы, шифрующие все данные, проходящие через Wi-Fi. Это защитит ваши данные от хакерских атак.

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Ранее Лайф рассказал, что использование мобильного банка на смартфоне может создать лазейку для киберпреступников. Чтобы защитить свои средства, рекомендуется регулярно менять пароли для входа в онлайн-банк, а ещё устанавливать ежедневный лимит на траты и не использовать общественный Wi-Fi.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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