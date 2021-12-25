Тканевые маски оказались бесполезны против омикрон-штамма
Попадание мелких частиц в нос или рот лучше всего предотвращают средства с уровнем защиты KN95 или N95.
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Тканевые маски совсем не защищают человека от инфекции и максимум являются симпатичным аксессуаром. Об этом рассказала в интервью CNN медицинский аналитик и врач скорой помощи доктор Леана Вэнь.
"Тканевые маски — это не более чем украшения для лица. В свете распространения "омикрона" им нет места", — заявила специалист.
Она напомнила, что учёные и официальные лица здравоохранения говорили об этом уже давно. Для защиты от вируса она рекомендовала носить как минимум трёхслойную хирургическую маску, а поверх неё надевать уже "для украшения" тканевую маску. Идеальной маской, которую можно носить в людных местах, будет KN95 или N95, уточнила врач. Они предотвращают попадание мелких частиц в нос или рот благодаря лучшей подгонке и определённым материалам, таким как полипропиленовые волокна, которые действуют как механический и электростатический барьер.
Её коллега доцент биологии Массачусетского университета в Дартмуте Эрин Бромейдж объяснила, что рекомендации в отношении масок меняются, так как "людям требуется больше времени, чтобы понять природу воздушно-капельной инфекции, это необязательно гибридная инфекция, например при гриппе, когда она может распространяться капельно".
Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев назвал важное правило ношения масок на улице. Если вокруг мало людей, то ходить в них нет необходимости. Риск заразиться в этом случае минимален.
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