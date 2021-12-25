Тканевые маски оказались бесполезны против омикрон-штамма

Тканевые маски совсем не защищают человека от инфекции и максимум являются симпатичным аксессуаром. Об этом рассказала в интервью CNN медицинский аналитик и врач скорой помощи доктор Леана Вэнь.

"Тканевые маски — это не более чем украшения для лица. В свете распространения "омикрона" им нет места", — заявила специалист.

Она напомнила, что учёные и официальные лица здравоохранения говорили об этом уже давно. Для защиты от вируса она рекомендовала носить как минимум трёхслойную хирургическую маску, а поверх неё надевать уже "для украшения" тканевую маску. Идеальной маской, которую можно носить в людных местах, будет KN95 или N95, уточнила врач. Они предотвращают попадание мелких частиц в нос или рот благодаря лучшей подгонке и определённым материалам, таким как полипропиленовые волокна, которые действуют как механический и электростатический барьер.

Её коллега доцент биологии Массачусетского университета в Дартмуте Эрин Бромейдж объяснила, что рекомендации в отношении масок меняются, так как "людям требуется больше времени, чтобы понять природу воздушно-капельной инфекции, это необязательно гибридная инфекция, например при гриппе, когда она может распространяться капельно".