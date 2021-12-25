Гематолог Евсеев назвал продукты, сгущающие кровь

Врач-гематолог Дмитрий Евсеев раскрыл, какие пищевые привычки негативно влияют на организм человека. В беседе с "Вечерней Москвой" он рассказал, что злоупотребление алкоголем и кофе повышает вязкость крови и увеличивает риск образования тромбов.

Эксперт отметил, что проблему в первую очередь могут вызвать неправильные пищевые привычки. Среди таких он назвал несбалансированное питание, состоящее в основном из углеводов и жирной еды. По его словам, это усугубляет положение больного.

Кроме того, чрезмерное потребление алкогольных напитков тоже добра не несёт. Гематолог предупредил, что употребление спиртного приводит к слипанию тромбоцитов. Однако при определённых условиях горячительные напитки могут разжижать кровь. Евсеев пояснил, что такой эффект достигается, если не превышать безопасную суточную дозу. По его словам, это не более 30 граммов водки или 100 граммов красного вина в день.

Врач назвал кофе злейшим врагом крови. Он объяснил, что этот напиток способствует развитию тромбов и образованию холестерина. Помимо этого, стоит проявить осторожность и к молочным продуктам, поскольку после их употребления в организме человека образуется фруктоза, повышающая вязкость крови. В том числе угрозу для здоровья представляет и курение. Эксперт отметил связь между вредной привычкой и развитием атеросклероза. Никотин сужает сосуды, что повышает риск тромбоза, объяснил Евсеев.