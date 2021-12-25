Пентагон захотел в онлайн-режиме следить за Россией из космоса

Минобороны США решило напрямую подключить коммерческие спутники, предоставляющие изображения поверхности Земли, к будущим орбитальным сетям, чтобы солдатам в полевых условиях можно было быстрее получать доступ к необходимым данным, передаёт Defense News.

Такой шаг в будущем позволит практически в онлайн-режиме следить за Россией и Китаем из космоса, за доли секунды определяя положение цели для удара. Сейчас Минобороны США способно сократить время передачи данных от спутника до солдата с 20 минут до 20 секунд, используя для связи наземную станцию, интегрированную в одну из оборонных сетей. А теперь Пентагон захотел передавать данные от коммерческих спутников на свои низкоорбитальные космические аппараты с помощью оптических межспутниковых каналов передачи данных, пишет издание.

"Доступ к коммерческим данным разведки и наблюдения вместе с сокращением сроков их передачи являются критически важными компонентами в борьбе с растущими угрозами нашим космическим системам и нашей национальной безопасности", — рассказал в интервью изданию исполнительный директор программы по космическому развитию в командовании космических систем США полковник Брайан Денаро.

Примечательно, что американские военные заинтересованы в получении прямого доступа к изображениям со спутников, поскольку, во-первых, развитие сетей с малой задержкой сигнала, позволяющих доставлять данные из любой точки мира к солдату или оружейному комплексу супербыстро, а во-вторых, растущему числу коммерческих поставщиков изображений со спутников, собирающих большие объёмы полезной для Пентагона информации. Отдельные этапы работ уже ведутся, в частности, в рамках программ Convergence и Blackjack, отмечает Defense News.