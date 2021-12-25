Москалькова трогательно вспомнила доктора Лизу в годовщину её гибели

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала главу благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку человеком с большим сердцем, который отдал все силы на помощь людям. Она отметила, что сегодня дело всей её жизни продолжает жить благодаря фонду Доктора Лизы. Об этом Москалькова написала в своём аккаунте в "Инстаграме".

Она напомнила, что сегодня, 25 декабря, пятилетняя годовщина со дня большой трагедии, которая произошла в 2016 году на борту Ту-154, летевшем из Сочи в Сирию. В результате погибло 92 человека, в том числе известный врач, общественный деятель, первый лауреат Государственной премии в области правозащитного движения Доктор Лиза.

"Она была человеком с большим сердцем, отдавшим все силы и талант тому, чтобы помогать людям, нуждающимся в её заботе. Рискуя жизнью, спасала детей войны, пациентов хосписов и бездомных, помогала социальным центрам, тем, у кого уже почти не оставалось надежды на помощь", — написала Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в России также добавила, что сегодня дело жизни Елизаветы Глинки продолжает жить благодаря фонду Доктора Лизы, который ведёт "великое дело милосердия своей основательницы".

"Вечная память, и пусть земля будет пухом Елизавете Петровне и всем, кто был на борту этого лайнера", — заключила она.