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Москалькова трогательно вспомнила доктора Лизу в годовщину её гибели

Сегодня исполнилось пять лет со дня большой трагедии, которая произошла в 2016 году на борту Ту-154.

25 декабря, 15:34
<p>Елизавета Глинка. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин</p>

Елизавета Глинка. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала главу благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку человеком с большим сердцем, который отдал все силы на помощь людям. Она отметила, что сегодня дело всей её жизни продолжает жить благодаря фонду Доктора Лизы. Об этом Москалькова написала в своём аккаунте в "Инстаграме".

Она напомнила, что сегодня, 25 декабря, пятилетняя годовщина со дня большой трагедии, которая произошла в 2016 году на борту Ту-154, летевшем из Сочи в Сирию. В результате погибло 92 человека, в том числе известный врач, общественный деятель, первый лауреат Государственной премии в области правозащитного движения Доктор Лиза.

"Она была человеком с большим сердцем, отдавшим все силы и талант тому, чтобы помогать людям, нуждающимся в её заботе. Рискуя жизнью, спасала детей войны, пациентов хосписов и бездомных, помогала социальным центрам, тем, у кого уже почти не оставалось надежды на помощь", — написала Москалькова.

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Уполномоченный по правам человека в России также добавила, что сегодня дело жизни Елизаветы Глинки продолжает жить благодаря фонду Доктора Лизы, который ведёт "великое дело милосердия своей основательницы".

"Вечная память, и пусть земля будет пухом Елизавете Петровне и всем, кто был на борту этого лайнера", — заключила она.

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Напомним, правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла в декабре 2016 года во время крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в сирийскую Латакию с гуманитарным грузом. Всего на борту находилось 92 человека, включая артистов ансамбля имени Александрова. В катастрофе никто не выжил.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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