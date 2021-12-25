Талибы запретили включать в автомобилях музыку и возить женщин без хиджаба

Радикальное движение "Талибан"*, которое пришло к власти в Афганистане, запретило жителям страны включать музыку в автомобилях, а также возить женщин без хиджаба. Об этом в своём твиттере сообщает местный телеканал Kabul News.

"Министерство исламской ориентации (Министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. — Прим. Лайфа) подтвердило Kabul News, что водителям была дана письменная рекомендация не включать музыку и не сажать в машины женщин без хиджаба", — говорится в сообщении.

Ранее талибы запретили показ телесериалов с участием женщин. Также телевизионным СМИ нельзя нарушать нормы шариата, оскорблять религиозные чувства населения, а женщины-журналисты в кадре обязаны покрывать голову платком.