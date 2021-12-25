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Талибы запретили включать в автомобилях музыку и возить женщин без хиджаба

Водители уже получили соответствующие письменные рекомендации. Что предусмотрено в качестве наказания за нарушение этого запрета, неизвестно.

25 декабря, 15:19
<p>Патрули "Талибана" (движение запрещено в РФ) у аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Фото © ТАСС / EPA / STRINGER</p>

Патрули "Талибана" (движение запрещено в РФ) у аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Фото © ТАСС / EPA / STRINGER

Радикальное движение "Талибан"*, которое пришло к власти в Афганистане, запретило жителям страны включать музыку в автомобилях, а также возить женщин без хиджаба. Об этом в своём твиттере сообщает местный телеканал Kabul News.

"Министерство исламской ориентации (Министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. — Прим. Лайфа) подтвердило Kabul News, что водителям была дана письменная рекомендация не включать музыку и не сажать в машины женщин без хиджаба", говорится в сообщении.

Талибам запретили делать весёлые селфи и стильно одеваться

Талибам запретили делать весёлые селфи и стильно одеваться

Ранее талибы запретили показ телесериалов с участием женщин. Также телевизионным СМИ нельзя нарушать нормы шариата, оскорблять религиозные чувства населения, а женщины-журналисты в кадре обязаны покрывать голову платком.

* Организация, запрещённая ООН.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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