Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин созвонился с главой Белоруссии Александром Лукашенко, чтобы обсудить программу мероприятий, запланированную в рамках неформальной встречи глав стран – участниц СНГ в Санкт-Петербурге.

Также в ходе телефонного разговора главы двух стран обсудили актуальные темы сотрудничества Москвы и Минска, в частности в оборонной сфере, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".