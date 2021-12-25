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Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

В ходе телефонного разговора главы двух стран обсудили актуальные темы сотрудничества.

25 декабря, 15:13
<p>Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64031/photos/64465" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин созвонился с главой Белоруссии Александром Лукашенко, чтобы обсудить программу мероприятий, запланированную в рамках неформальной встречи глав стран – участниц СНГ в Санкт-Петербурге.

Также в ходе телефонного разговора главы двух стран обсудили актуальные темы сотрудничества Москвы и Минска, в частности в оборонной сфере, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

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Ранее стало известно, что Лукашенко 28 декабря приедет в Россию с рабочим визитом. Президент Белоруссии планирует принять участие во встрече глав государств – участников СНГ и провести личную беседу с Владимиром Путиным.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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