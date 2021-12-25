Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
В ходе телефонного разговора главы двух стран обсудили актуальные темы сотрудничества.
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин созвонился с главой Белоруссии Александром Лукашенко, чтобы обсудить программу мероприятий, запланированную в рамках неформальной встречи глав стран – участниц СНГ в Санкт-Петербурге.
Также в ходе телефонного разговора главы двух стран обсудили актуальные темы сотрудничества Москвы и Минска, в частности в оборонной сфере, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".
Ранее стало известно, что Лукашенко 28 декабря приедет в Россию с рабочим визитом. Президент Белоруссии планирует принять участие во встрече глав государств – участников СНГ и провести личную беседу с Владимиром Путиным.
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