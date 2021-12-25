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СМИ: "Рубин" ведёт переговоры с "Зенитом" о трансфере Дзюбы

Бывший капитан сборной России выступает за петербургский клуб с 2015 года.

25 декабря, 15:12
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Казанский "Рубин" ведёт переговоры с петербургским "Зенитом" о трансфере нападающего Артёма Дзюбы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в "Зените" и собеседника, близкого к сделке.

При этом, по информации издания, место в атаке петербургского клуба может занять лучший бомбардир самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев.

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Дзюба играет за "Зенит" с 2015 года. В составе команды 33-летний нападающий трижды побеждал в чемпионате России.

В списке лучших бомбардиров нынешнего сезона в РПЛ Дзюба уступает только лидирующему форварду "Уфы" Гамиду Агаларову, у которого 13 голов. В 17 матчах Артём забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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