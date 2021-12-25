СМИ: "Рубин" ведёт переговоры с "Зенитом" о трансфере Дзюбы

Казанский "Рубин" ведёт переговоры с петербургским "Зенитом" о трансфере нападающего Артёма Дзюбы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в "Зените" и собеседника, близкого к сделке.

При этом, по информации издания, место в атаке петербургского клуба может занять лучший бомбардир самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев.

Дзюба играет за "Зенит" с 2015 года. В составе команды 33-летний нападающий трижды побеждал в чемпионате России.