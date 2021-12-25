Митрополит Иларион рассказал, что смотрит на Netflix

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) поделился, каким сериалам и фильмам Netflix отдаёт предпочтение. Об этом он рассказал в телепередаче "Церковь и мир" на канале "Россия 24".

"У меня есть подписка на Netflix, и, когда у меня возникает свободное время, я пользуюсь этим сервисом для просмотра фильмов и сериалов. Из того, что мне запомнилось, это фильм "Два папы". Фильм сделан с большим уважением к католической церкви и красиво снят — я посмотрел его с удовольствием", — поделился митрополит.

Он также рассказал, что посмотрел некоторые серии сериала "Корона" о британской королевской семье. Священнослужитель отметил, что кинолента очень качественно снята, а также добавил, что ему было интересно в том числе и потому, что часть действующих персонажей он знает лично. При этом Иларион предостерёг, что молодёжные сериалы на Netflix содержат ЛГБТ-контент. В пример он привёл киноленту "Элита", где рассказывается о жизни одной испанской школы.