Захарова назвала ключевые темы предстоящих переговоров с НАТО по безопасности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявления США и ряда западных стран о том, что на переговорах по безопасности не будет рассматриваться вопрос нерасширения НАТО на восток.

"В США и ряде западных стран появились заявления о том, что в ходе предстоящих в ближайшее время обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет", — отметила дипломат.

В связи с этим она подчеркнула, что "именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО". Захарова добавила, что особенно важно обратить на это внимание тем, "кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции".