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В Германии рассказали, как Меркель "подставила" своего преемника

Она взвалила на плечи нового правительства исполнение соглашений, не учитывая его позицию по этому вопросу.

25 декабря, 15:08
<p>Ангела Меркель. Фото © ТАСС / EPA / FILIP SINGER / POOL</p>

Ангела Меркель. Фото © ТАСС / EPA / FILIP SINGER / POOL

Перед уходом в отставку кабмин Ангелы Меркель успел одобрить контрактов по оборонному экспорту на рекордные 9 миллиардов евро, тем самым "подставив" новое правительство, пишет DPA. Предыдущий максимум был установлен в 2019 году и составлял 8 миллиардов евро.

Перед окончанием периода своей работы правительство не может одобрять такие долгосрочные решения, сообщает агентство. Это особенно актуально, когда у преемника исполнительного органа противоположное мнение по таким вопросам. Помимо этого, нынешний канцлер Германии Олаф Шольц напрямую причастен к одобрению решения по оборонным контрактам, в то время он занимал пост министра финансов правительства Меркель.

"Олаф Шольц в исполняющем обязанности правительстве позволил себе настоящую проделку и чётко продемонстрировал, что критика социал-демократами неразборчивости в оборонном экспорте, особенно диктатурам и авторитарным режимам, остаётся без последствий. Это тяжёлое бремя для нового правительства Шольца", — приводит издание слова депутата Севима Дагделена.

Bild: Меркель лично наложила вето на поставки вооружений Украине

Bild: Меркель лично наложила вето на поставки вооружений Украине

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Меркель в блокировке поставок "смертоносного оружия". Он отметил, что позиция нового немецкого канцлера Олафа Шольца по данному вопросу пока не ясна.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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