В Германии рассказали, как Меркель "подставила" своего преемника

Перед уходом в отставку кабмин Ангелы Меркель успел одобрить контрактов по оборонному экспорту на рекордные 9 миллиардов евро, тем самым "подставив" новое правительство, пишет DPA. Предыдущий максимум был установлен в 2019 году и составлял 8 миллиардов евро.

Перед окончанием периода своей работы правительство не может одобрять такие долгосрочные решения, сообщает агентство. Это особенно актуально, когда у преемника исполнительного органа противоположное мнение по таким вопросам. Помимо этого, нынешний канцлер Германии Олаф Шольц напрямую причастен к одобрению решения по оборонным контрактам, в то время он занимал пост министра финансов правительства Меркель.

"Олаф Шольц в исполняющем обязанности правительстве позволил себе настоящую проделку и чётко продемонстрировал, что критика социал-демократами неразборчивости в оборонном экспорте, особенно диктатурам и авторитарным режимам, остаётся без последствий. Это тяжёлое бремя для нового правительства Шольца", — приводит издание слова депутата Севима Дагделена.