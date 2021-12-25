Экс-премьер Украины Гройсман рассказал, кто виноват в энергетическом кризисе
По мнению политика, на кону в настоящее время находится вопрос независимости Незалежной.
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Украинские власти не смогли спрогнозировать развитие энергетического рынка и не закупили газ по низкой цене, из-за чего страна, по сути, оказалась в "руках России", заявил бывший премьер Украины Владимир Гройсман.
По его мнению, могут быть только две причины произошедшего: "полная некомпетентность" тех, кто управляет страной, либо желание подорвать основы энергетической безопасности Украины.
"Идёт централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями. Были деньги и время закупить дешёвый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углём. Этим отдала нас в руки Белоруссии. А по сути — России. Цена для страны будет слишком высока. Здесь вопрос нашей независимости", — сказал политик в интервью журналу "Країна".
Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко признал отсутствие альтернатив российскому газу. Он отметил, что топливо на Украину можно поставлять из Германии через Польшу, однако для этого требуются большие инвестиции.
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