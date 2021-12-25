Экс-премьер Украины Гройсман рассказал, кто виноват в энергетическом кризисе

Украинские власти не смогли спрогнозировать развитие энергетического рынка и не закупили газ по низкой цене, из-за чего страна, по сути, оказалась в "руках России", заявил бывший премьер Украины Владимир Гройсман.

По его мнению, могут быть только две причины произошедшего: "полная некомпетентность" тех, кто управляет страной, либо желание подорвать основы энергетической безопасности Украины.

"Идёт централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями. Были деньги и время закупить дешёвый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углём. Этим отдала нас в руки Белоруссии. А по сути — России. Цена для страны будет слишком высока. Здесь вопрос нашей независимости", — сказал политик в интервью журналу "Країна".