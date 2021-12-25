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В Тюмени повара заподозрили в краже еды из школьной столовой ради свиней

Кроме того, дети неоднократно жаловались, что им приходится есть просроченную и подгоревшую пищу.

25 декабря, 15:28

© Mash

В Тюмени повара школьной столовой заподозрили в краже еды для свиней. © Telegram / Mash

В Тюмени повара школьной столовой заподозрили в краже еды для свиней, которые живут на её ферме. Об этом пишет Mash.

По словам одной из коллег женщины, повар-бригадир Марина Лашина неоднократно была замечена за воровством еды, предназначенной для детей. Заметив пропажу некоторых продуктов со склада, коллеги решили проследить за поварихой и выяснили, что пища, которая не доходит до школьников, якобы отправляется на корм свиньям с личной фермы Лашиной.

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Кроме того, сотрудники столовой рассказали, что с ними связались бывшие коллеги женщины и рассказали, что на прошлой работе она воровала деньги из кассы. Но и на этом обвинения не кончились: на Лашину пожаловались сами школьники, заявив, что периодически им приходится есть подгоревшую и несвежую еду, а сметану в блюдах они и вовсе давным-давно не видели.

В службе безопасности комбината школьного питания все обвинения назвали клеветой и заверили, что тщательно проверяют каждого сотрудника. Между тем местная прокуратура организовала проверку в учреждении, пообещав принять меры, если для этого найдутся основания.

Ранее Лайф рассказывал, что в одной из гостиниц города Туапсе женщина украла несколько электронных пропусков и с апреля приходила на завтраки, обеды и ужины, чтобы бесплатно поесть, нанеся тем самым ущерба свыше 60 тысяч рублей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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