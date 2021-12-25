Елизавета II в рождественском обращении рассказала о своих переживаниях из-за смерти мужа
Она отметила, что на протяжении нескольких месяцев её утешали тёплые сообщения из разных частей мира, в которых выражалась благодарность за то, что он сделал.
Королева Елизавета II. Фото © Instagram / theroyalfamily
Королева Великобритании Елизавета II в рождественском телеобращении к нации рассказала о своих переживаниях после смерти супруга герцога Эдинбургского Филиппа, а также подчеркнула важность сохранения семейных традиций. Выступление 95-летней монаршей особы транслировалось по телевидению. Также оно появилось в инстаграм-аккаунте королевской семьи.
Монарх отметила, что для многих Рождество — это время великого счастья и хорошего веселья, однако для тех, кто потерял своих любимых, это может быть тяжёлым праздником, и в этом году она особенно понимает почему. При этом королева добавила, что на протяжении нескольких месяцев с момента смерти принца Филиппа её утешали тёплые сообщения из разных частей мира, в которых выражалась благодарность за то, что он сделал.
"Его восприятие своей службы, интеллектуальное любопытство и способность выжать удовольствие из любой ситуации — он был неудержим. Огонь в его глазах, наполненных озорством, был столь же ярок в конце его жизни, как и при нашей первой встрече", — сказала Елизавета II.
При этом она подчеркнула, что жизнь, разумеется, состоит как из знакомств, так и из прощаний, и добавила, что вся семья сильно скучает по нему. По её словам, принц хотел, чтобы они наслаждались Рождеством. Королева также поделилась, что при подготовке к празднику семейство чувствовало его присутствие так же, как и миллионы людей по всему миру.
В память о принце Филиппе на своё красное платье работы британского модельера Анджелы Келли Её Величество приколола брошь в виде сапфировой хризантемы, которую она носила в течение медового месяца. Кроме того, на столе Елизавета II разместила фотографию, на которой она и герцог Эдинбургский были запечатлены в день годовщины свадьбы.
Напомним, принц Филипп умер на 100-м году жизни 9 апреля. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Похоронили мужа Елизаветы Второй в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 17 апреля.
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