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Пять человек погибли в страшном ДТП на Алтае

Сейчас на месте аварии работают сотрудники, обстоятельства происшествия выясняются.

25 декабря, 16:04

Фото © Pixabay

ДТП с двумя машинами на Чуйском тракте в Горном Алтае унесло жизни пяти человек, ещё двое госпитализированы. Авария произошла в Онгудайском районе на 670-м километре Чуйского тракта, сообщили в республиканском управлении МЧС.

"Участниками ДТП стали семь человек. На месте происшествия погибли пять человек. Двое, из них один ребёнок, госпитализированы в Онгудайскую районную больницу", — уточнили в ведомстве.

Ранее массовое ДТП произошло в Подмосковье. Там на трассе М4 столкнулось более 10 автомобилей. Причиной аварии стал обильный снегопад, засыпавший дорожное покрытие трассы.

Во Владимирской области два человека пострадали при столкновении около 20 авто

Во Владимирской области два человека пострадали при столкновении около 20 авто

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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