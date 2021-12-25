Пять человек погибли в страшном ДТП на Алтае

ДТП с двумя машинами на Чуйском тракте в Горном Алтае унесло жизни пяти человек, ещё двое госпитализированы. Авария произошла в Онгудайском районе на 670-м километре Чуйского тракта, сообщили в республиканском управлении МЧС.

"Участниками ДТП стали семь человек. На месте происшествия погибли пять человек. Двое, из них один ребёнок, госпитализированы в Онгудайскую районную больницу", — уточнили в ведомстве.