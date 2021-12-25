Минздрав опроверг сообщения о случаях заражения "омикроном" внутри России
Ранее СМИ сообщали, что в стране якобы выявили первые незавозные случаи инфицирования этим штаммом.
Медики в красной зоне. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей
В России все случаи заражения "омикроном" исключительно завозные, других вариантов заболевания на территории страны, вызванного этим штаммом, не выявлено, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
"В России зафиксированы случаи заболевания CoViD-19, вызванного штаммом "омикрон", при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено", — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во время визита в новый Донской инфекционный центр были некорректно интерпретированы.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. Лайф также рассказывал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".
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