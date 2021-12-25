Минздрав опроверг сообщения о случаях заражения "омикроном" внутри России

В России все случаи заражения "омикроном" исключительно завозные, других вариантов заболевания на территории страны, вызванного этим штаммом, не выявлено, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"В России зафиксированы случаи заболевания CoViD-19, вызванного штаммом "омикрон", при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено", — говорится в сообщении.