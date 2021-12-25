Московское "Динамо" выиграло у "Торпедо", Шипачёв набрал 800-е очко в КХЛ

Московское "Динамо" дома победило нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на "ВТБ-арене", завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

Капитан бело-голубых Вадим Шипачёв в ходе встречи преодолел отметку в 800 набранных очков в КХЛ. После дубля в ворота "Торпедо" в его активе теперь 801 балл за карьеру в лиге (259 голов и 542 передачи). По результативности он уступает только завершившему карьеру Сергею Мозякину (928 очков).

Также в составе "Динамо" по два очка набрали Антон Ведин, Богдан Якимов и Иван Игумнов. Ведин дважды ассистировал партнёрам, Якимов и Игумнов забросили по шайбе и сделали по одной передаче.

Московский клуб набрал 59 очков, оставшись на второй позиции в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Впереди только петербургский СКА (60 баллов). "Торпедо" с 46 очками — на девятой строчке.