Сёрфер погиб в результате нападения акулы в Калифорнии

В Калифорнии у берегов города Морро-Бэй нашли сёрфера, который стал жертвой акулы, сообщает CNN . Местные жители обнаружили мужчину без сознания, раны на его теле говорили о нападении морского хищника.

Приехавшим на место медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Личность сёрфера удалось установить. А отдыхающим запретили заходить в воду в течение ближайших суток.

Ранее Лайф рассказывал, почему большие белые акулы нападают на сёрферов. Оказалось, что хищники путают экстремалов с тюленями и морскими львами. Акуле сложно отличить небольшие доски для сёрфинга от ластоногих, поэтому они оказались для хищников более заманчивыми, чем лонгборды. Основным визуальным сигналом для белых акул является форма, поэтому цвет не так влияет на выбор жертвы.