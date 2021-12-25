"Спартак" в гостях обыграл "Сочи" в регулярном чемпионате КХЛ
Красно-белые набрали 49 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
Фото © ХК "Спартак"
Московский "Спартак" на выезде победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2. Встреча состоялась на олимпийском стадионе "Большой".
В составе красно-белых по шайбе забросили Александр Никишин, Илья Баранов и Иван Дроздов. У сочинцев отличились Мартин Бакош и Амир Гараев.
"Спартак" набрал 49 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Сочи" с 39 баллами идёт на десятой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Сочи" — "Спартак" — 2:3
Шайбы: Никишин 13' (0:1), Баранов 26' (0:2), Дроздов 29' (0:3), Бакош 48' (1:3), Гараев 48' (2:3)
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