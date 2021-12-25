"Спартак" в гостях обыграл "Сочи" в регулярном чемпионате КХЛ

Московский "Спартак" на выезде победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2. Встреча состоялась на олимпийском стадионе "Большой".

В составе красно-белых по шайбе забросили Александр Никишин, Илья Баранов и Иван Дроздов. У сочинцев отличились Мартин Бакош и Амир Гараев.

"Спартак" набрал 49 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Сочи" с 39 баллами идёт на десятой позиции.