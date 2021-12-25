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"Спартак" в гостях обыграл "Сочи" в регулярном чемпионате КХЛ

Красно-белые набрали 49 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

25 декабря, 16:43
<p>Фото © ХК "Спартак"</p>

Фото © ХК "Спартак"

Московский "Спартак" на выезде победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2. Встреча состоялась на олимпийском стадионе "Большой".

В составе красно-белых по шайбе забросили Александр Никишин, Илья Баранов и Иван Дроздов. У сочинцев отличились Мартин Бакош и Амир Гараев.

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"Спартак" набрал 49 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Сочи" с 39 баллами идёт на десятой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Сочи" — "Спартак" — 2:3

Шайбы: Никишин 13' (0:1), Баранов 26' (0:2), Дроздов 29' (0:3), Бакош 48' (1:3), Гараев 48' (2:3)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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