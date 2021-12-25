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Мишустин выделил 891 миллион рублей на развитие модернизации в Дагестане

Деньги регион получит уже в этом году, чтобы отремонтировать энергообъекты в текущем отопительном сезоне.

25 декабря, 16:52

Фото © ТАСС / Александр Астафьев / POOL

На модернизацию электросетей Дагестана направят 891 миллион рублей. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.

Деньги пойдут на восстановление распределительных сетей региона, а также приобретение спецтехники для выезда бригад для устранения отключений. Всего планируется купить 92 единицы автотранспорта. Финансы выделят из резервного фонда правительства уже в этом году, чтобы наступивший отопительный сезон обошёлся без аварий. За ходом исполнения поручения проследит Минэнерго, указано в документе.

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Напомним, 23 декабря журналист из Дагестана пожаловался в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина на проблемы с энергоснабжением в регионе. Он назвал ситуацию критической и уточнил, что изношенность сетей накапливалась десятилетиями.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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