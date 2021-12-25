Мишустин выделил 891 миллион рублей на развитие модернизации в Дагестане

Деньги пойдут на восстановление распределительных сетей региона, а также приобретение спецтехники для выезда бригад для устранения отключений. Всего планируется купить 92 единицы автотранспорта. Финансы выделят из резервного фонда правительства уже в этом году, чтобы наступивший отопительный сезон обошёлся без аварий. За ходом исполнения поручения проследит Минэнерго, указано в документе.