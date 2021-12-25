В Казани из-за обстрела автомобиля пострадал годовалый ребёнок

В Казани на Оренбургском тракте произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь по машине, в результате пострадал ребёнок, сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

О произошедшем возле магазина "Леруа Мерлен" рассказал очевидец. Сразу после стрельбы он увидел женщину с окровавленным годовалым малышом на руках. Мужчина также отметил, что в лобовом стекле была пуля "то ли от пневматического, то ли от мелкокалиберного пистолета".

Как уточняется, мать пострадавшего ребёнка увезла сына в больницу, где мальчику оказали первую помощь. Серьёзных травм нет, его лишь поцарапало осколком.