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В Казани из-за обстрела автомобиля пострадал годовалый ребёнок

По словам очевидца, в лобовом стекле машины была пуля "то ли от пневматического, то ли от мелкокалиберного пистолета".

25 декабря, 16:55
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Казани на Оренбургском тракте произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь по машине, в результате пострадал ребёнок, сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

О произошедшем возле магазина "Леруа Мерлен" рассказал очевидец. Сразу после стрельбы он увидел женщину с окровавленным годовалым малышом на руках. Мужчина также отметил, что в лобовом стекле была пуля "то ли от пневматического, то ли от мелкокалиберного пистолета".

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Как уточняется, мать пострадавшего ребёнка увезла сына в больницу, где мальчику оказали первую помощь. Серьёзных травм нет, его лишь поцарапало осколком.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный в капюшоне застрелил посетителя кафе. Он зашёл в заведение, произвёл выстрел и скрылся. Полиция ищет преступника, опрашивает свидетелей.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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